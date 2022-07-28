Последний месяц лета будет богат на события для всех знаков зодиака. Новые двери могут открыться как в любви, так и в карьере — главное, оказаться в нужный момент в нужном месте и сфокусировать внимание на желаемом. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала астролог и астропсихолог Тиана Атлас.

В водоворот бурных событий, по словам эксперта, может затянуть до десятого августа. Знакомства могут случиться в разных местах — недалеко от дома, у водоемов и там, где вкусно кормят — в кафе, ресторанах, на даче в дружеской компании.

Те, у кого отношения уже развиваются, но в них не все гладко, нужно быть осторожными, предостерегает собеседник.

«Потому что в начале месяца будет обострение, желание вырваться на свободу. Берегите друг друга и не провоцируйте. Тем более что до пятого числа у нас все же есть возможность проявить заботу и эмоциональное внимание к нашему партнеру», — говорит она.

Страсти накалятся

С 6 по 11 августа — период нешуточных страстей. Готовьтесь к тому, что кто-то проявит настойчивость и завоюет ваше сердце. А если на горизонте маячит навязчивый поклонник, отделаться от него будет трудно, даже если он ну совсем не мил сердцу.

«Лучше стараться избегать таких встреч, потому что это может принести сильные душевные переживания, неприятные эмоции», — предупреждает астролог.

Такое не забывается

С 12 августа планета любви Венера переходит в роскошный знак Льва, говорит эксперт, а значит, начнется особый период. Ухаживания противоположного пола будут настолько яркими, что вряд ли вы о них когда-нибудь забудете. Огромные букеты и дорогие украшения придутся в самый раз, вы этому будете несказанно рады.

«Познакомиться можно будет в компании творческих людей, в театре, на вечеринке или на жарком курорте», — отмечает Тиана Атлас.

Желание блистать, надевать все самое красивое не покинет до самого сентября. Так что дерзайте, обновляйте гардероб, наденьте, наконец, те самые наряды, которые вы припасли на особый случай.

Время тишины

С 24 августа пыл поутихнет, зато придет ощущение стабильности. Горячим натурам может показаться, что любовь испарилась так же внезапно, как и пришла. Но не нужно делать скоропалительных выводов. Астролог рекомендует извлечь из происходящего пользу — начать что-то вместе планировать. Или, как вариант, переключиться на работу.

А вот новые знакомства в конце месяца будут маловероятны. Не стоит сильно рассчитывать на отношения в это период, заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие события в августе сулит Китайский гороскоп. Тишины и спокойствия он не обещает, поэтому все важные дела лучше сделать до седьмого числа.