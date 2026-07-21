Под тенью двух затмений: гороскоп для знаков зодиака на август 2026

В августе 2026 года пройдут целых два затмения. Оба связаны с контрастными друг другу знаками, которые, не будь этого звездного совпадения, вряд ли бы когда-то пересеклись.

Сейчас же Вселенная изменит их до неузнаваемости. Какие знаки и с кем поменяются ролями под конец августа и затронут ли астрологические трансформации остальных членов зодиакального круга, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Алина Сафронова.

Гороскоп на август 2026 для всех знаков зодиака

Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Август станет одним из самых интересных месяцев с точки зрения астрологических событий. В этот период ожидаются сразу два затмения, которые откроют новый этап для многих знаков зодиака.

Первое затмение произойдет 12 августа в знаке Льва, а второе — 28 августа в знаке Рыб.

По словам астролога, затмение в Рыбах завершит цикл событий, начавшийся два-три года назад.

«Знак Рыбы завершает тему двух-трехлетней давности. Эти затмения заканчиваются, и теперь они переходят на новую ось — Лев — Водолей», — говорит она.

Еще одним важным астрологическим событием станет переход Юпитера в знак Льва. Планета вошла в этот знак 30 июня и останется там на протяжении года.

Подобный цикл уже происходил с лета 2002 по лето 2003 года, а затем повторился с лета 2015 по лето 2016 года. Астролог советует вспомнить, какие события происходили в эти периоды и какими они были — радостными или, наоборот, связанными с серьезными переменами.

«Юпитер — это планета удачи, везения, новых возможностей, расширения горизонтов и масштаба. А знак Льва связан с роскошью, покровительством, подарками, детьми, хобби и творчеством», — отметила Сафронова.

Именно поэтому предыдущие циклы Юпитера во Льве могли принести кому-то романтические знакомства, кому-то — подарки, а кому-то — другие счастливые события.

Кстати, по словам эксперта, этот прогноз можно рассматривать как по солнечному знаку, так и по асценденту.

Овен — гороскоп на август 2026



Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Овнов затмение и Юпитер пройдут по пятому дому.

Пятый дом отвечает за радость, влюбленность, романтику и хобби. Поэтому у представителей огненной стихии может появиться новое увлечение. Для одних оно окажется связано с творчеством, для других — с романтическими отношениями.

Второе затмение затронет двенадцатый дом, который связан с работой. Кто-то из Овнов сменит место деятельности, а у кого-то произойдут изменения в рабочем коллективе.

Кроме того, двенадцатый дом отвечает за путешествия и глубокое познание себя. Не исключено, что некоторые представители знака начнут работать с психологом или захотят лучше разобраться в собственных переживаниях.

Еще одна важная тема этого дома — здоровье, прежде всего психосоматика. Поэтому в этот период Овны смогут уделить больше внимания своему эмоциональному и физическому состоянию.

Телец — гороскоп на август 2026



Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Тельцов затмение выпадет в четвертом доме, по которому также будет проходить Юпитер.

Четвертый дом связан с недвижимостью, семьей, родом и переездами. Поэтому у представителей земной стихии может измениться привычная основа жизни. Кто-то сменит жилье, купит или продаст квартиру, столкнется со сменой арендаторов либо начнет готовиться к переезду или эмиграции.

Второе затмение затронет одиннадцатый дом — сферу друзей, единомышленников, новых коллективов, а также общественной и волонтерской деятельности. В этот период Тельцы смогут чаще бывать на различных мероприятиях, расширят круг общения и заведут новые знакомства.

Кроме того, одиннадцатый дом считается домом исполнения желаний. Поэтому у некоторых представителей этого знака может осуществиться давняя мечта.

Близнецы — гороскоп на август 2026



Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Близнецов затмение выпадет в третьем доме, по которому также пройдет Юпитер, усиливая его влияние.

Прежде всего изменения коснутся круга общения. У представителей воздушной стихии появится больше новых знакомств, переписок, встреч и контактов. Также этот период может оказаться связан с оформлением документов.

Третий дом отвечает и за короткие поездки. Поэтому Близнецов будет ждать больше перемещений и живого общения — именно того, что обычно приносит им удовольствие.

Еще одна важная тема этого дома — обучение. Юпитер расширит возможности в этой сфере, поэтому желание получить новые знания или освоить полезный навык лучше не откладывать.

Второе затмение затронет десятый дом — сферу карьеры и социального положения. Полученные знания смогут помочь в профессиональном росте, а оформление документов, прав на собственность, вида на жительство или других важных бумаг откроет путь к значимым переменам в жизни.

Рак — гороскоп на август 2026



Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Раков затмение выпадет во второй дом, по которому также будет проходить Юпитер.

Второй дом отвечает за деньги, поэтому перед представителями водной стихии откроются новые возможности для заработка. Источники дохода могут измениться, а финансовая сфера начнет постепенно расширяться.

Кроме того, второй дом связан с самооценкой. Поэтому многие Раки смогут по-новому взглянуть на собственные возможности и почувствуют себя увереннее.

Второе затмение затронет девятый дом — сферу мировоззрения, дальних путешествий и обучения. Не исключено, что новые финансовые возможности позволят отправиться в поездку за границу или пройти обучение, повысить квалификацию либо изменить привычный взгляд на жизнь.

Также девятый дом отвечает за юридические вопросы. Поэтому некоторым Ракам предстоит заняться оформлением документов, решением судебных споров или завершением важных юридических процессов.

Лев — гороскоп на август 2026



Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Львов затмение выпадет в первом доме, по которому также будет проходить Юпитер.

Первый дом связан с личностью, внешностью и тем, как человек воспринимает самого себя. Поэтому в ближайшее время Львы могут почувствовать внутренние перемены, которые постепенно отразятся и на внешнем облике.

Второе затмение затронет восьмой дом. Он также связан с глубокой трансформацией, поэтому изменения могут коснуться сразу нескольких сфер жизни.

Кроме того, восьмой дом отвечает за чужие деньги и совместные финансовые ресурсы. Поэтому могут измениться общие источники дохода. Например, увеличится заработок партнера или появятся новые финансовые возможности в совместном бизнесе.

Еще одна тема восьмого дома — операции и серьезные изменения. В сочетании с первым домом это может подтолкнуть Львов к решению изменить внешность, заняться фигурой или пройти медицинские процедуры.

В ближайший год, и особенно в августе, представителей этого знака будут ждать серьезные внутренние и внешние перемены.

Дева — гороскоп на август 2026



Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Дев затмение выпадет в двенадцатом доме, куда Юпитер также войдет на ближайший год.

Двенадцатый дом связан с тайнами, уединением, внутренней работой и периодами, когда человеку хочется отгородиться от внешнего мира. Поэтому многие Девы захотят сосредоточиться на себе, творчестве или проектах, которые не стоит афишировать.

Не исключено, что на работе им предложат направление, требующее конфиденциальности. У некоторых представителей знака могут начаться отношения, о которых пока не захочется рассказывать окружающим.

Второе затмение затронет седьмой дом — сферу партнерства, брака и личных отношений. Именно здесь могут произойти самые важные события. Одни Девы начнут новый этап в отношениях, другим предстоит принять решение о расставании.

Кроме того, двенадцатый дом связан с заграницей, эмиграцией, путешествиями, изучением иностранных языков и сотрудничеством с иностранцами. Также он отвечает за психологическое здоровье и психосоматику. Поэтому этот период окажется благоприятным для работы с психологом, изучения психологии, духовных практик и эзотерики.

Весы — гороскоп на август 2026



Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Весов затмение выпадет в одиннадцатом доме, по которому также будет проходить Юпитер.

Одиннадцатый дом считается одной из самых благоприятных сфер гороскопа. Он отвечает за друзей, единомышленников, новые знакомства, общественную деятельность и участие в различных сообществах. Поэтому круг общения Весов может заметно расшириться.

Кто-то вступит в новый коллектив, кто-то начнет заниматься общественной или волонтерской деятельностью, а кто-то, наоборот, завершит участие в прежнем сообществе.

Второе затмение затронет шестой дом — сферу работы и здоровья. Поэтому у некоторых Весов вероятна смена места работы или должности. Вместе с этим изменится и привычное окружение.

Кроме того, шестой дом отвечает за физическое состояние организма. В ближайшие полгода стоит уделить больше внимания здоровью: пройти обследование, записаться на чекап или не откладывать визит к врачу.

Скорпион — гороскоп на август 2026



Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Скорпионов затмение выпадет в десятом доме, по которому также будет проходить Юпитер.

Десятый дом отвечает за карьеру, социальный статус и положение в обществе, а второе затмение затронет пятый дом — сферу любви, творчества, детей, увлечений и удовольствий. Именно взаимодействие этих двух домов станет главной темой периода.

Не исключено, что продвижение по карьерной лестнице окажется связано с личной жизнью, детьми, творческими проектами или умением производить хорошее впечатление на окружающих.

В ближайшие полгода, а возможно, уже в августе, Скорпионы могут изменить свой социальный статус. Это может быть новая должность, получение важных документов, вида на жительство или любые другие события, которые повлияют на положение в обществе.

Пятый дом также отвечает за детей, романтические отношения, новые увлечения, подарки и крупные покупки. Поэтому многим представителям водной стихии предстоит уделить больше внимания именно этим сферам. И, конечно, в этот период стоит не забывать радовать себя.

Стрелец — гороскоп на август 2026



Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Стрельцов затмение выпадет в девятом доме, по которому также будет проходить Юпитер.

Второе затмение затронет четвертый дом. Оба дома связаны с переездами, путешествиями, расширением мировоззрения и вопросами, касающимися дома и семьи.

Стрельцы любят открывать новые страны, поэтому одна из поездок может заметно изменить их взгляды на жизнь. Такое путешествие способно стать началом нового этапа и помочь иначе посмотреть на привычные вещи.

Для некоторых представителей знака события будут связаны с недвижимостью. Возможны ремонт, переезд, смена арендаторов, покупка или продажа жилья.

Девятый дом также отвечает за юридические вопросы. Поэтому кому-то предстоит заниматься документами, судебными делами или оформлением сделок, связанных с недвижимостью. У других эти события могут оказаться связаны с семейной историей или родом.

Поскольку по девятому дому будет проходить Юпитер, многие юридические вопросы получат благоприятное разрешение.

Козерог — гороскоп на август 2026



Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Козерогов затмение и Юпитер затронут восьмой дом.

Восьмой дом связан с чужими деньгами и совместными ресурсами. Поэтому в жизни Козерогов могут появиться крупный кредит, ипотека, наследство или другие источники финансирования, связанные с деньгами других людей.

Кроме того, восьмой дом считается домом глубокой трансформации. В этот период представители земной стихии могут пережить серьезные внутренние изменения. Не исключены события, связанные с операциями, кризисами или пересмотром привычного образа жизни.

Также возможно изменение источников дохода. Помимо этого, стоит привести в порядок страховки, налоговые документы и другие финансовые бумаги.

Второе затмение выпадет в третьем доме — сфере обучения, документов, коротких поездок и ближайшего окружения. Козерогам предстоит чаще заниматься оформлением различных документов, а у некоторых могут произойти важные события в семье или среди близких родственников.

Если же этот период будет связан с учебой, полученные знания способны заметно изменить дальнейшую жизнь.

Водолей — гороскоп на август 2026



Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Водолеев Юпитер и затмение выпадут в седьмом доме.

Седьмой дом отвечает за партнерство, отношения и клиентов. Поэтому в ближайший год, а возможно, уже в августе, у Водолеев могут начаться новые отношения или появится важный деловой партнер.

Второе затмение затронет второй дом — сферу денег. Именно поэтому личная жизнь или партнерские отношения окажутся тесно связаны с финансовыми вопросами.

Не исключено, что в окружении представителей воздушной стихии появится обеспеченный человек. Для кого-то это будет будущий партнер, а для кого-то — работодатель или деловой союзник, благодаря которому откроются новые источники дохода.

Кроме того, второй дом отвечает за заработок собственным трудом и самооценку. Поэтому вместе с финансовыми переменами Водолеи смогут иначе оценить собственные возможности.

В любом случае этот период принесет изменения в сфере партнерства. Для одних он станет началом новых отношений или сотрудничества, для других — завершением прежнего этапа и появлением нового человека в жизни.

Рыбы — гороскоп на август 2026



Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Рыб Юпитер и затмение выпадут в шестом доме.

Шестой дом связан со здоровьем, работой, домашними животными и повседневными обязанностями. Поэтому в ближайшее время представители водной стихии могут завести питомца или столкнуться с важными событиями, связанными с домашними животными.

Кроме того, изменения затронут рабочую сферу. Возможны новое направление деятельности, смена места работы, перестановки в коллективе или изменение привычной атмосферы.

Второе затмение выпадет в первом доме, который отвечает за личность, внешний вид и самовосприятие. Поэтому многие Рыбы захотят изменить себя: кто-то займется фигурой, кто-то обновит внешний образ, а кто-то пересмотрит отношение к собственной жизни.

Шестой дом также связан с полезными привычками. Все изменения, которые Рыбы начнут внедрять в повседневную жизнь в этот период, смогут надолго закрепиться. Это удачное время для занятий спортом, заботы о здоровье и формирования новых полезных привычек.

Первый дом показывает, как человек проявляет себя в мире и каким видит самого себя. Поэтому главным советом этого периода станет работа над собой — как внешняя, так и внутренняя.