Актер Стивен Сигал никогда не откажется от гражданства РФ

Кинопродюсер Стивен Сигал заявил журналистам о том, что никогда не станет отказываться от статуса гражданина России.

«Во-первых, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день», — сказал собеседник РИА Новости.

Однако звезда кинематографа не стал уточнять, что конкретно он имел в виду. Российское гражданство Сигал получил в 2016 году. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным. Известно, что дед актера по отцу родился в одном из российских регионов, а в первой половине прошлого века переехал в Штаты.

Стивен Сигал искал свои корни в Якутии, Калмыкии и Туве. В 2018 году он стал спецпредставителем МИД по гуманитарным связям между Россией и США.

Помимо всего прочего, шоумен добавил, что у него много родственников в РФ. В частности, были упомянуты Дальний Восток, Владивосток, Иркутск, Байкал, Бурятия и другие регионы. По его признанию, он не уверен, есть ли у него родня на Украине. Предки Сигала происходят также из Белоруссии и Санкт-Петербурга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стивен Сигал отметил 70-летний юбилей в Москве.