Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Песков: договоренности с США по обмену Бута на Грайнер и Уилана отсутствуют

|
Никита Кротов
Никита Кротов 30

Гражданин России Виктор Бут получил 25 лет тюремного заключения в США за якобы поддержку терроризма. Он отрицает все обвинения.

Фото, видео: Depositphotos / ArturVerkhovetskiy; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Между США и Россией отсутствуют договоренности по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Первое, что нам известно, — это то, что действительно появились такие сообщения и некоторые заявления. Это первое. Второе — нам также известно, что при обсуждении подобных тем обычно такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях. И третье, что нам известно, — что пока договоренностей в этой области нет», — сказал представитель Кремля.

Виктора Бута арестовали в 2008 году в Тайланде по запросу Штатов после провокации спецслужб Америки. Российского гражданина незаконно вывезли в США. Затем в 2012 году он был обвинен в сговоре с целью убить американских граждан, а также в материальной поддержке террористической деятельности. Буту присуждено 25 лет заключения. Он отрицает все обвинения.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в московском аэропорту. Спортсменка пыталась провезти наркотики. В частности, у нее были найдены электронные сигареты с маслом гашиша. Ей грозит до десяти лет заключения по статьям «хранение и контрабанда наркотиков».

Пол Уилан является гражданином сразу нескольких государств — США, Канады, Ирландии и Великобритании. В 2020 году он получил срок в 16 лет за шпионаж. По словам его брата, Уилан — бывший боец морской пехоты, который приехал в Москву на свадьбу друга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер.

+28° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
60.20
-0.02 61.22
0.22
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 28 июля

Последние новости

16:11
Канцлер Австрии Нехаммер: антироссийские санкции действуют не так быстро
15:58
Песков призвал не доверять данным NYT о потерях ВС РФ на Украине
15:50
Британский наемник Эслин заявил об отсутствии помощи со стороны Лондона и Киева
15:41
Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам
15:35
Песков: договоренности с США по обмену Бута на Грайнер и Уилана отсутствуют
15:31
Орбакайте опровергла слухи об эмиграции анонсом концертов в России

Сейчас читают

19FortyFive: самый страшный кошмар для Украины становится реальностью
Дожить бы до старости: актер Сергей Бурунов о проблемах со здоровьем
Чулпан Хаматова жалуется на существование в Латвии
Врач рассказала, кому категорически нельзя есть зелень

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год