Невиданный градус русофобии: для россиян устроили ад на границе с Финляндией

Градус русофобии в Финляндии поднялся до невиданных высот. В стране рассматривают сразу несколько способов, как избавиться от туристов из нашей страны. Среди них — не только отмена виз, но и полное закрытие границы для пассажирских перевозок.

Причем настоящий ад нашим туристам на пропускных пунктах устраивают уже сейчас. Корреспондент «Известий» Алиса Паршакова отправилась на границу и испытала все на себе. Смотрите подробности в репортаже.