Анна Asti ответила на сравнение с Лободой

«Нужно просто покрасить волосы?»: Анна Asti о сравнениях с Лободой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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По словам артистки, она старается не реагировать на нападки недоброжелателей.

Мощный старт сольной карьеры Анны Asti не дает покоя многим хетйерам. Певицу уже успели обвинить в плагиате, неумении петь, а также в попытках скопировать свою коллегу Светлану Лободу. StarHit сообщил, что думает о таких обвинениях сама артистка.

«Знаете, я всегда уважительно оценивала и коллектив Светы, и Нателлу, и для меня ее слова стали неожиданностью. Неужели для того, чтобы скопировать реально крутую артистку, работягу, нужно просто покрасить волосы в белый цвет? Думаю, это нормально, что я сейчас не всем нравлюсь и многие ищут, к чему бы придраться, обсуждают, говорят, что я на кого-то похожа, обвиняют в плагиате», — сказала певица.

Анна Asti старается не реагировать на нападки недоброжелателей. Сейчас певица готовится к сольному туру по городам России, а после начнет работу над вторым альбомом. Ради карьеры артистка даже отложила беременность, хотя до этого они с супругом хотели стать родителями.

Как ранее писал 5-tv.ru, Анна Asti сказала, чего стеснялась в своей внешности. По словам девушки, ее переживания были связаны с лишним весом. Но со временем она стала мудрее относиться к своему отражению в зеркале.

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