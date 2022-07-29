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Орбан: Венгрия рассчитывает купить 700 миллионов кубометров российского газа

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Никита Кротов
Никита Кротов 29

Между Будапештом и Москвой подписан контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.

Орбан: Венгрия рассчитывает купить 700 миллионов кубометров российского газа

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Венгрия хочет докупить российское голубое топливо. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Мы ведем переговоры с русскими о том, чтобы закупить газа в количестве дополнительных 700 миллионов кубометров. Этого соглашения, по-моему, мы сможем достичь в течение лета. И тогда мы будем полностью в порядке», — сказал политик.

Премьер-министр добавил, что брюссельская стратегия по ограничительным мерам в отношении России провалена и нуждается в изменении. Иначе, по мнению премьера, можно ожидать военную экономику по всей Европе. По его словам, санкции, сопряженные с поставками оружия, безрезультатны.

«Люди обычно не идут тушить пожар огнеметами», — подчеркнул премьер.

Орбан уверен, что необходимо делать упор на мирные переговоры, которыми должны заниматься Штаты, поскольку финансирование конфликта идет от них. Между Будапештом и Москвой подписан контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет. Также с визитом в столицу прибыл глава МИД Венгрии Петер Сийярто, обсудив с вице-премьером Александром Новаком, закупки голубого топлива и вопросы сотрудничества в сфере атомной энергетики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Европа отчаянно экономит топливо и все равно рискует замерзнуть.

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