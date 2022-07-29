Прокуратура Испании запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры

Испанская прокуратура предъявила обвинения против колумбийской певицы Шакиры и запросила для нее восемь лет и два месяца тюрьмы, а также штраф в 23 миллиона евро по делу об уклонении от уплаты налогов после того, как она отклонила сделку. Об этом пишет EL PAIS.

Шакира же заявила, что предложение прокуратуры «непропорционально» и противоречит ее интересам. Кроме того, артистка верит в свою невиновность и не принимает сделку.

Издание уточняет, что большинство судебных процессов по налоговому мошенничеству обычно заканчивается соглашением о признании вины между обвинением и защитой. В таком случае приоритетом для правосудия является возвращение недополученных сборов в казну, а не помещение обвиняемого в тюрьму. Поэтому вряд ли певица будет сидеть за решеткой, но она точно появится на скамье подсудимых.

Дата суда пока что не назначена. Так что у Шакиры есть еще время согласиться с обвинениями и заплатить налоги.

Следствием установлено, что с 2012 по 2014 год она уже являлась налоговым резидентом Испании, а значит должна была платить налоги. Певица утверждает, что она жила на Багамах, а Испанию посещала только иногда. Однако это опровергли инспекторы казначейства, которые расследовали ее личную жизнь в Барселоне с футболистом Жераром Пике, с которым она сейчас разведена. Выяснилось, что певица провела в Испании более 183 дней, что является критерием, установленным законом, чтобы гражданин считался налоговым резидентом.

Как ранее писал 5-tv.ru, Шакира опровергла сообщения о том, что она попала в больницу из-за нервного срыва в связи с расставанием с футболистом Жераром Пике на фоне слухов о его изменах.