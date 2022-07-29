Лавров назвал новые проекты ШОС стратегически важными

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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В рамках обсуждений были достигнуты практически значимые договоренности.

Глава МИД Сергей Лавров сообщил журналистам о новых разработанных проектах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Речь идет о двух стратегически важных документах.

«Один документ — это концепция взаимосвязанности транспортных коридоров. Это практически значимая договоренность. И второй документ тоже имеет важное значение — это дорожная карта согласования перехода к расширению использования национальных валют во взаимных расчетах. Мы согласовали ее для глав государств», — сказал министр на пресс-конференции.

Он добавил, что по экономическим направлениям подготовлены проекты по энергетике, цифровизации, транспорту, связи, технологиям здравоохранения, а также готов пакет гуманитарных инициатив.

До этого Сергей Лавров комментировал время контакта с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава ведомства готов выслушать мнение коллеги по поводу заключенных российских и американских граждан, однако не имеет полномочий для обсуждения данного вопроса. Министр заявил, что назначит удобную дату.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия согласовывает время контакта с Блинкеном.

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