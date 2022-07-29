Актер Максим Матвеев заявил о готовности вернуться в театр ради интересных ролей

Актер Максим Матвеев рассказал о том, что готов вернуться в театр. Но мотивировать к этому супруга Елизаветы Боярской должны интересные роли.

«Не исключаю, что возникнет режиссер, который предложит материал, способный сподвигнуть меня опять выйти на сцену», — сказал актер в интервью РИА Новости.

При этом звезда «Триггера» отметил, что не совсем скучает по театру. Скорее, испытывает светлое чувство благодарности к своим коллегам, с которыми работал на одной сцене и тому времени, что он на ней провел. Пока же в его профессиональной жизни присутствует одно сплошное телевидение.

«Я эмоционально переключился на кино- и телеформат. Но я ни в коем случае дверь театра не закрываю», — подчеркнул Матвеев.

Также артист рассказал, каким в его понимании должно быть искусство, в том числе театральное. Честным, заметил он. И в первую очередь люди, приходящие в театр, должны увидеть на сцене частичку себя.

«Люди приходят в кинотеатр или театр с потребностью увидеть частичку себя в том, что происходит. Тогда им становится легче. Тогда искусство достигает своей цели», — пояснил актер.

Как известно, Максим Матвеев не работает в театре с 2020 года. До этого времени целых 17 лет артист играл на сцене МХТ им. А. П. Чехова. Также сотрудничал с театром-студией Олега Табакова. На счету знаменитости — более 20 театральных ролей. Сделать паузу в театральной карьере актер решил из-за недостаточной мотивации для работы и отсутствия свободного времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актер Максим Матвеев сделал предложение своей супруге Елизавете Боярской.