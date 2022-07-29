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Лобовое столкновение легковушки с петербуржцами и фуры на Кубани попало на видео

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 903

А аварии погибла семья из Северной столицы — двое взрослых и трое детей.

Фото, видео: Прокуратура Краснодарского края

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Момент страшной аварии, в которой погибла семья из Петербурга, попал на запись видеорегистратора. Видео опубликовала пресс-служба краевой прокуратуры.

Известно, что ДТП произошло при свете дня на территории Тимашевского района. В легковом Ford Focus ехали бабушка, дедушка и трое внуков. На кадрах видно, что в какой-то момент автомобиль безосновательно выехал на встречную полосу, где в лобовую столкнулся с ехавшей фурой.

Семья из Петербурга погибла в страшной аварии на КубаниСемья из Петербурга погибла в страшной аварии на Кубани. Фото: Прокуратура Краснодарского края

Водитель и пассажиры легковушки скончались на месте от полученных травм. На место происшествия выехал районный прокурор. Обстоятельства аварии уточняются.

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