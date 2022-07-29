Лобовое столкновение легковушки с петербуржцами и фуры на Кубани попало на видео
А аварии погибла семья из Северной столицы — двое взрослых и трое детей.
Фото, видео: Прокуратура Краснодарского края
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Момент страшной аварии, в которой погибла семья из Петербурга, попал на запись видеорегистратора. Видео опубликовала пресс-служба краевой прокуратуры.
Известно, что ДТП произошло при свете дня на территории Тимашевского района. В легковом Ford Focus ехали бабушка, дедушка и трое внуков. На кадрах видно, что в какой-то момент автомобиль безосновательно выехал на встречную полосу, где в лобовую столкнулся с ехавшей фурой.
Семья из Петербурга погибла в страшной аварии на Кубани.
Водитель и пассажиры легковушки скончались на месте от полученных травм. На место происшествия выехал районный прокурор. Обстоятельства аварии уточняются.
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