Уилл Смит извинился перед Крисом Роком в пятиминутном видео

Голливудский актер много думал и размышлял о пощечине коллеге на церемонии «Оскар» и понял, что его поступок принес множество проблем окружающим.

Всем хорошо известна скандальная истоия на 94-й церемонии вручения премии «Оскар», когда актер Уилл Сит влетел на сцену и ударил по щеке ведущего церемонии Криса Рока за его шутку про супругу Смита — Джадду Пинкетт-Смит.

После произошедшего последовало массовое возмущение относительно неприемлемого поступка Смита. Американская киноакадемия наложила на актера многолетний запрет на посещение церемонии вручения премии. После этого Смит нашел способ извиниться перед Роком.

Теперь, спустя четыре месяца, Смит снова извинился перед Роком, в этот раз записав видео и выложив его в соцсети. Уилл заявил, что много думал и все время прокручивал события того момента. Теперь он осознал, что многого тогда не понимал. В частности, сколько людей пострадали из-за его поступка. Это и его собственная семья, и близкие Рока. Перед всеми этими людьми Смит извинился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что младший брат шоумена Криса Рока вызвал актера Уилла Смита на ринг. Кенни Рок собирается разобраться с ним после того, как звезда Голливуда дал пощечину комику на вручении премии «Оскар».