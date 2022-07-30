Минобороны: украинское судно «Шляхович» подорвалось на дрейфующей мине ВСУ
Созданная Киевом опасность не позволяет кораблям беспрепятственно выходить в открытое море, подчеркнул генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм
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Украинское географическое судно «Шляхович» подорвалось на дрейфующей мине ВСУ в устье Дуная. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Так, 28 июля 2022 года при промере глубин фарватера в устье реки Дунай произошел подрыв малого географического судна „Шляхович“ на украинской дрейфующей мине», — представитель Минобороны РФ.
Михаил Мизинцев подчеркнул, что суда не могут безопасно выходить в открытое море из-за созданной Киевом угрозы обстрела и высокой вероятности подорваться на мине.
Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Незадолго до этого народные республики обратились к Москве с просьбой о помощи из-за возобновившихся массированных обстрелов. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации, отметив, что мирное население Донбасса подвергается геноциду в течение восьми лет. Цель российских военных — защитить мирных жителей ЛДНР, а также демилитаризовать и денацифицировать Украину.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные доставили гумпомощь заблокированным в Херсоне турецким морякам. Покинуть порт им мешали мины.
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