Некоторые фрукты и мясо: какие продукты убивают почки

Как оказалось, в некоторых «псевдо-полезных» продуктах питания содержатся вещества, вредящие почкам.

Почки — орган, играющий важнейшую роль в функционировании организма. Однако некоторые продукты могут нанести ощутимый удар по этому органу и вызвать тяжелые последствия для всей системы. Издание En Son Haber рассказало, каких продуктов нужно избегать в своем рационе, чтобы сохранить здоровье почек.

Соль

В первую очередь, необходимо следить за потреблением соли. Многие привыкли обильно солить любые блюда — от супа до яичницы, но врачи предупреждают — это буквально убивает почки. В особенности большое количество соли содержится в консервах, пицце-полуфабрикате и колбасах.

Красное мясо

Несмотря на наличие в красном мясе множества полезных веществ (магний, калий, железо), этот продукт также вредит почкам. Дело в том, что животные белки медленно и плохо усваиваются в организме, создавая чрезмерную нагрузку на орган.

Молоко

Тот же эффект, что и мясо, имеет свежее коровье молоко. Вся «проблема» — в большом содержании фосфора, который затрудняет работу почек.

Апельсины

Если вы хотите уберечь свои почки и продлить их здоровье — не стоит злоупотреблять апельсинами. Особенно вредит свежевыжатый апельсиновый сок — в нем содержится много калия, а он бывает опасен для организма. Таким же образом могут навредить и бананы.

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