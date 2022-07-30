Команда ЦФО стала обладателем Кубка России по боксу

Обладателем Кубка России по боксу среди команд стали представители Центрального федерального округа (ЦФО). Их соперниками в финале были носящие титул обладателей Кубка бойцы из Уральского федерального округа (УФО). Итогом турнира, прошедшего на острове Русский в подмосковном Серпухове, стал счет 22:17.

В составе команды-победителя были боксеры Володя Мнацаканян, Василий Егоров, Дмитрий Двали, Виталий Бойцов, Константин Опольский, Борис Шикунов, Сергей Король, Андрей Замковой, Андрей Егоров, Михаил Усов, Владимир Орехов, Рамазан Дадаев и Святослав Тетерин.

Вматче за третье место поборолись команда Северо-Кавказского федерального округа и сборная Приволжского федерального округа. В итоге первая победила со счетом 21:18.

Командный Кубок России был возрожден в 2018 году после двенадцатилетнего перерыва. В прошлом году победу одержали боксеры из Уральского федерального округа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что турнир проходил в рамках празднования 30-летия Федерации бокса России (ФБР). Кроме Кубка также состоялся еще один крупный турнир «Матч ТВ Кубок Победы». Призовой фонд каждого из соревнований — 20 миллионов рублей. В частности, обладатели первого места получили десять миллионов рублей, а второе и третье места семь и три миллиона соответственно.