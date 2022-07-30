В матче за третье место поборолись команда Северо-Кавказского федерального округа и сборная Приволжского федерального округа.

Фото, видео: Федерация бокса России / rusboxing.ru, 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Обладателем Кубка России по боксу среди команд стали представители Центрального федерального округа (ЦФО). Их соперниками в финале были носящие титул обладателей Кубка бойцы из Уральского федерального округа (УФО). Итогом турнира, прошедшего на острове Русский в подмосковном Серпухове, стал счет 22:17.

В составе команды-победителя были боксеры Володя Мнацаканян, Василий Егоров, Дмитрий Двали, Виталий Бойцов, Константин Опольский, Борис Шикунов, Сергей Король, Андрей Замковой, Андрей Егоров, Михаил Усов, Владимир Орехов, Рамазан Дадаев и Святослав Тетерин.

Вматче за третье место поборолись команда Северо-Кавказского федерального округа и сборная Приволжского федерального округа. В итоге первая победила со счетом 21:18.

Командный Кубок России был возрожден в 2018 году после двенадцатилетнего перерыва. В прошлом году победу одержали боксеры из Уральского федерального округа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что турнир проходил в рамках празднования 30-летия Федерации бокса России (ФБР). Кроме Кубка также состоялся еще один крупный турнир «Матч ТВ Кубок Победы». Призовой фонд каждого из соревнований — 20 миллионов рублей. В частности, обладатели первого места получили десять миллионов рублей, а второе и третье места семь и три миллиона соответственно.

+22° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
61.31
1.11 62.57
1.35
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 30 июля

Последние новости

19:52
Актриса Любовь Тихомирова получает от экс-мужа на содержание дочки 5200 рублей
19:36
Минобороны показало кадры огня из танковых орудий по опорному пункту ВСУ
19:18
Находящийся в Израиле Ефим Шифрин напугал подписчиков мыслями о смерти
19:02
Команда ЦФО стала обладателем Кубка России по боксу
18:48
Некоторые фрукты и мясо: какие продукты убивают почки
18:34
Беременной спортсменке Рагозиной повезло в любви только в 45 лет

Сейчас читают

Готовилась к побегу: Хаматова призналась в планах уехать из России до СВО
«Ненавижу русских!» — видео скандала, предположительно, с консулом Норвегии в отеле Мурманска
Как выбрать арбуз, чтобы не отравиться — рекомендации эксперта
Онколог рассказал, как кишечник предупреждает о появлении рака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год