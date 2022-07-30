Какая боль: «Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 5:0

«Железнодорожники» не смогли ничего противопоставить слаженной работе петербуржского клуба в нападении.

Футбольный клуб «Зенит» в очередном туре РПЛ разбил наголову московский «Локомотив». В домашнем матче «Зенит» фактически не оставил ни шанса противникам.

Питерский клуб знатно порадовал болельщиков: встреча закончилась со счетом 5:0.

Голы забили Вендел, Клаудиньо, Зелимхан Бакаев, а Иван Сергеев «занес» сразу два мяча в ворота «железнодорожников».

Эта победа с крупным счетом стала третьей за последние 14 месяцев из пяти встреч команд.

Также, согласно статистике, футболисты «Зенита» в шестнадцатый раз выиграли в высшем российском дивизионе с разницей в пять мячей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Спартак» разгромил «Краснодар», одержав первую крупную победу над клубом с марта 2021 года.