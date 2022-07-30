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На севере Москвы загорелся грузинский ресторан Manana

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Известно, что на место пожара приехали машины скорой помощи, но о пострадавших пока не сообщается.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / orehovo_borisovo.life

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В столице на улице Генерала Белова произошло возгорание в ресторане Manana. Как отмечают очевидцы, пожар возник после громкого хлопка.

По сообщению МЧС, открытое горение возникло на крыше двухэтажного административного здания. Прибывшие на место пожарные оперативно локализовали горение, а в 21:24 ликвидировали возгорание.

Как стало известно 5-tv.ru, горение удалось остановить на площади 30 квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало, но на место происшествия прибыло пять машин скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru показал кадры изнутри московского хостела, где при пожаре погибли восемь человек.

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На севере Москвы загорелся грузинский ресторан Manana

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