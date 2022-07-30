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Команда ЦФО получила денежный приз после победы в Кубке России по боксу

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 18

Спортсмены выиграли у действующего чемпиона — команды Уральского федерального округа.

Команда ЦФО получила денежный приз после победы в Кубке России по боксу

Фото: 5-tv.ru

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Команда Центрального федерального округа (ЦФО) получила денежный приз после победы в Кубке России по боксу. Командный турнир сегодня проходил в подмосковном Серпухове в рамках празднования 30-летия Федерации бокса России.

К слову, спортсмены выиграли у действующего чемпиона — команды Уральского федерального округа. Призовой фонд составил 20 миллионов рублей. Десять миллионов рублей, как сообщал 5-tv.ru, ушло победителям. Семь и три миллиона рублей второму и третьему месту соответственно.

Третье место досталось команде Северо-Кавказского федерального округа, обыгравшей спортсменов из Приволжского федерального округа.

Праздничное мероприятие посетили болельщики из 85 региональных федераций. Помимо этого, там побывали свыше 50 звезд российского бокса, среди которых были олимпийские чемпионы, чемпионы мира и профессионалы.

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