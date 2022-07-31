Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Погибших в результате атак нет, пострадавшим оказана необходимая помощь.

Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Штаб Черноморского флота был атакован беспилотником, предположительно принадлежащим ВСУ, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в официальном Telegram-канале.

По предварительным данным пострадали пятеро человек. Им всем оказали своевременную медицинскую помощь.

Губернатор Севастополя уточнил, что из-за сложившейся ситуации праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Военно-Морского флота России в городе отменены.

Власти попросили горожан сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

На месте инцидента работает ФСБ, обстоятельства происшествия выясняются.

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