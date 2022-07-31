Дочь Серова устроила грандиозный праздник в честь крестин своего первенца

В жизни дочери Александра Серова произошло важное событие. Мишель вместе супругом устроили крестины для своей полугодовалой дочери Мии. В связи с этим семья закатила целый банкет в московском ресторане, где собрались родные и близкие пары. Видео и фото с праздника мама крещенной малышки поделилась на своей странице Instagram*.

«Вчера получился очень приятный вечер в компании друзей и близких в честь крещения Миечки», — поделилась Мишель Серова.

Правда, ни на видео, ни на фото самой малышки не оказалось, не видно на них и звездного дедушки Александра Серова, а также супруга девушки. Зато сама она предстала перед подписчиками во всей красе, облачившись в светло-сиреневое платье и синие босоножки на высоком каблуке. Макияж девушка сделала умеренно-яркий, а длинные волосы просто распустила.

Подписчики в ответ поздравили Мишель с радостным событием и забросали ее лайками. Из тех, кто присутствовал на празднике, он тоже пришелся по душе. По их словам, день выдался волшебным.

Храм, в котором проходили крестины. Фото: Instagram* / mishel_serova

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Александра Серова была вынуждена съехать от своего отца вместе с семьей. Молодая пара поселилась в доме за городом и осваивала бытовые трудности. При этом девушка дала понять, что между ней и отцом никакого конфликта не произошло — просто он захотел пожить один.

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