Ученые не оставляют надежд найти признаки древней жизни на далекой планете.

НАСА планирует вернуть часть Марса на Землю

Фото: www.globallookpress.com / Nasa/Jpl-Caltech/Asu/Msss/Cover

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Американское космическое агентство сообщило о планах доставить на Землю первый в истории марсианский образец.  Таким образом ученые надеются найти признаки древней жизни на планете, говорится на официальном сайте НАСА.

Пробы почвы берутся при помощи марсохода Perseverance, который успел собрать уже 11 образцов. Ученые также планируют пробурить осадочные породы и изучить их, поскольку в них могут содержаться следы древней жизни на Марсе. Забрать образцы планировали с помощью марсохода и двух посадочных модулей, но потом решили использовать для этого новые вертолеты,  разработанные по типу Ingenuity.

Аппараты рассчитывают сконструировать так, чтобы они весили по 1,8 килограмма и смогли поднимать по одной пробирке за один раз. Доставить образцы на Землю должны к 2033 году.

«Это будут первые научные образцы, которые мы когда-либо привозили с другой планеты», — отмечают в НАСА.

Благодаря большой исследовательской работе ученые смогут проверять новые теории и модели по мере их разработки, так же, как и образцы «Аполлона», доставленные с Луны, над которыми трудились в течение десятилетий. 

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