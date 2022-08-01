Появились новые подробности о состоянии Чубайса

Причиной синдрома Гийена-Барре у Чубайса могла стать неудачная операция

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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По информации европейских изданий, в палату к бывшему российскому чиновнику приходили странные посетители.

Анатолий Чубайс попал в реанимацию. Политика госпитализировали в одну из европейских клиник.

У бывшего главы «Роснано» диагностировали редкое заболевание — синдром Гийена-Барре, при котором немеют руки и ноги, а в особо тяжелых случаях возможен полный паралич и даже летальный исход.

Что могло привести к болезни, пока неизвестно. По одной из версий, причиной недуга могли стать осложнения после коронавируса, Чубайс переболел им недавно.

С похожими симптомами год назад госпитализировали и известного режиссера Андрея Звягинцева, он провел в коме несколько недель.

Но некоторые журналисты пишут, что комнату, из которой Чубайса забрали врачи, уже обследовали специалисты в костюмах химзащиты. Подробностей пока не приводят. Кроме того, среди версий выдвигают последствия неудачного хирургического вмешательства.

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