В Приморье отменили внутрикраевые авиарейсы из-за мощных ливней
Невероятное количество осадков обрушилось на регион за одну ночь.
Фото, видео: Юрий Смитюк / ТАСС; 5-tv.ru
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Первый день августа принес в Приморье погодный рекорд. Только в Находке этой ночью выпала почти месячная норма осадков. Центр города затопило, движение полностью парализовало. Некоторым водителям пришлось вручную вытаскивать свои машины, которые практически полностью ушли под воду.
Из-за ливней в Приморье пришлось отменить внутренние рейсы — влетно-посадочные полосы в некоторых аэродромах затоплены полностью. Когда восстановят авиасообщение, пока непонятно. По прогнозам синоптиков, дожди в регионе утихнут только к вечеру 2 августа.
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