В Приморье отменили внутрикраевые авиарейсы из-за мощных ливней

Первый день августа принес в Приморье погодный рекорд. Только в Находке этой ночью выпала почти месячная норма осадков. Центр города затопило, движение полностью парализовало. Некоторым водителям пришлось вручную вытаскивать свои машины, которые практически полностью ушли под воду.

Из-за ливней в Приморье пришлось отменить внутренние рейсы — влетно-посадочные полосы в некоторых аэродромах затоплены полностью. Когда восстановят авиасообщение, пока непонятно. По прогнозам синоптиков, дожди в регионе утихнут только к вечеру 2 августа.