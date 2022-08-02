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Журналист Шахназаров опроверг слова Вайкуле об отношении к русским в Прибалтике

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 163

Вайкуле заявила, что она не знает, откуда взялась информация о том, что к русским за границей относятся плохо. Но это высказывание возмутило представителя российской прессы.

Журналист Шахназаров опроверг слова Вайкуле об отношении к русским в Прибалтике

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Медийный публицист Михаил Шахназаров возмутился заявлениями Вайкуле о том, что в странах Прибалтики хорошо относятся к русским.

«А откуда паспорта неграждан с пометкой Alien? Откуда масса поражений в правах? Право голосовать, право занимать госдолжность, владеть оружием», — написал журналист в личном Telegram-канале.

Ранее певица Лайма Вайкуле рассказала об отношении к русским в Прибалтике в интервью Ирине Шихман.

По словам артистки, несмотря на мнение, что русских в Балтии недолюбливают, эта информация не соответствует действительности.

«К русским относятся абсолютно хорошо. Одинаково, как латышам. Я в этом уверена. Я не знаю, откуда это взяли, что к русским плохо относятся», — рассказала она.

Вайкуле добавила, что не знает, откуда взялась информация о том, что к русским за границей относятся плохо.

Ранее 5- tv.ru писал, что Лайма Вайкуле опубликовала в соцсетях фото с приглашением на свое шоу, на котором ее голова покрыта платком. Снимок появился в сети на фоне слухов о рецидиве у нее рака.

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