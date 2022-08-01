Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Деньги или принципы: почему Лобода отказалась вернуться в Россию

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 1 167

Светлана Лобода отказалась вернуться в Россию

Деньги или принципы: почему Лобода отказалась вернуться в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Komsomolskaya Pravda

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Сейчас певица активно гастролирует по городам Европы. Основной доход ранее звезда получала с российских зрителей, но с началом спецоперации начала проявлять агрессию и отказалась от «любимой» публики.

Украинская певица Светлана Лобода в интервью грузинскому журналисту Ноэ Сулаберидзе рассказала, что не планирует возвращаться в Россию.

Она заявила, что ей непросто приходится с детьми, но она смирилась с переездом и с началом нового этапа своей жизни. Артистка старается объяснять детям, что из-за сложившейся ситуации их возвращение в страну стало невозможным.

«Я не вижу возможности даже думать о том, что могу вернуться в Москву и жить в России. Это исключено», — заметила дива.

Несколько месяцев назад украинская певица Светлана Лобода, которая в последнее время жила и работала в России, решила покинуть страну и переехать вместе со своей семьей в Европу. Сейчас поп-дива выступает по европейским городам и старается помогать Украине. Некогда любимую российскую публику она буквально возненавидела с началом спецоперации, несмотря на то, что зарабатывала на ней миллионы. Артистка не раз негативно высказывалась в адрес необъятной и порой вела себя агрессивно.

Как ранее писал 5-tv.ru, Лобода ответила на слухи об оплаченном ее пиарщиками «романе» с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

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