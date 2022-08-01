В Кремле заявили о поддержке Сербии в ситуации с Косово

Россия в ситуации с непризнанным Косово стоит на стороне Сербии и поддерживает официальные власти этой страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы абсолютно поддерживаем Сербию, мы рядом с косовскими сербами. Считаем, это абсолютно необоснованные требования. Слава богу, что удалось обострения избежать, но ситуация отложена лишь на месяц. Мы поддерживаем призывы к миру и конструктивизму, которые были озвучены президентом Сербии», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, Песков заявил, что странам, признавшим независимость Косово, необходимо предостеречь власти этой республики от необдуманных решений. Россия хочет соблюдения всех прав сербов.

Отвечая на вопрос о предположительном вступлении Сербии в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Дмитрий Песков отметил, что сейчас это на повестке дня не стоит. Также он затруднился дать ответ на вопрос, возможно ли заключение с Сербией соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, по аналогии с республиками Донбасса.

«Вы знаете, что у нас с Сербией союзнические, весьма откровенные, очень глубокие отношения. Поэтому, безусловно, наши отношения должны дальше развиваться, и правовая база будет развиваться, но будут ли там такие элементы, сейчас я сказать не могу», — объяснил Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто виноват в эскалации конфликта между Сербией и непризнанным Косово.