Одно случайное слово полностью уничтожило авторитет Байдена

Стоило американским политикам совершить маленькую оплошность — допустить в речах про экономическое состояние страны слово «рецессия», как тут же общественность сильно забеспокоилась. На это обратил внимание журналист Тимур Шафир.

Он отметил, что Вашингтон делает все, чтобы держать американцев в неведении. Реальность, которую американские власти создали для своих сограждан, это выдуманный мир и подмена понятий, уверен колумнист. В действительности же США тонут в экономическом кризисе, а народ обвиняет действующего президента страны Джозефа Байдена.

«И из-за всего происходящего в Америке появился термин „рецессия“, который прямым образом влияет на президентский авторитет», — написал Шафир в статье для «Деловой газеты Взгляд».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тест на коронавирус президента США показал положительный результат. С 30 июля американский лидер снова возвращается на карантин и будет работать удаленно. Пока американцы всей страной следят за состоянием здоровья своего президента, новый пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер стала ходячим мемом.