Первая чернокожая лесбиянка на посту глашатая Белого дома слишком пристрастилась к неприятной для журналистов реплике. В среднем она повторяет ее по три раза за брифинг.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Пока американцы всей страной следят за состоянием здоровья своего президента, новый пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер стала ходячим мемом.

Она вступила в должность в середине мая, и до сих пор чаще всего отвечает на вопросы журналистов одной заученной фразой: «У меня по этой теме ничего нет». В итоге в интернете даже появилась целая подборка, где у девушки меняются платья, но не ответ.

В итоге всего за два с половиной месяца Карин Жан-Пьер сказала эту фразу целых 100 раз. Получается, в среднем по три раза за каждый свой брифинг.

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Пресс-секретарь Байдена стала мемом из-за чрезмерной любви к одной фразе

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