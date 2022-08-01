Две девочки получили серьезные травмы на аттракционе в Нижнем Новгороде

Аттракционы — это не только веселье, но и огромный риск. Еще один случай, подтверждающий это, произошел в Нижнем Новгороде. Две девочки получили травмы в зоопарке «Лимпопо» на аттракционе «Бумеранг».

Из-за сбоя в работе карусели конечности подростков были защемлены механизмом вращения, они получили многочисленные переломы. После инцидента механизм внезапно вновь заработал в нормальном режиме.

По данным 5-tv.ru, в правоохранительные органы обратились врачи, сообщившие, что в больницу поступили два ребенка с телесными повреждениями, которые они получили, катаясь на аттракционах.

5-tv.ru

У младшей девочки зафиксировали закрытый перелом. Теперь правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента. В случае выявления прокуратурой нарушений, будет возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербургские депутаты разработали законопроект, который наконец заставит владельцев аттракционов по всей стране соблюдать меры безопасности. Только с начала этого сезона несколько человек, в том числе и детей, получили травмы в парках развлечений. Один из пострадавших скончался.