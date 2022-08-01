Посла РФ вызвали в МИД Швеции после публикации в соцсетях

В Министерство иностранных дел Швеции вызвали посла РФ после комментария российского посольства о гибели шведского гражданина на Украине.

«После России вызвали в МИД Швеции сегодня. Это было решение МИД Швеции. Из-за нашего комментария, да», — цитирует РИА Новости сообщение дипмиссии.

Чуть больше недели назад издание Politico сообщило о гибели четырех наемников на Украине, среди которых был наемник из Швеции. После этого посольство РФ в Швеции опубликовало собственный комментарий, отметив, что наемник воевал в течение восьми лет против мирного населения Донбасса. Согласно международному праву, этого человека можно считать самым настоящим преступником. Именно это высказывание и не понравилось зарубежной стороне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поведение французского президента Эммануэля Макрона на встрече с главой Министерства иностранных дел Бенина Орельеном Агбенонси вызвало возмущение у читателей турецкого издания. При встрече с дипломатом лидер Франции несколько раз слегка похлопал по плечу Агбенонси, после чего последний суетливо смахнул что-то со своего плеча движением руки, каким обычно смахивают перхоть.