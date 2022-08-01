Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Посла РФ вызвали в МИД Швеции после публикации в соцсетях

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 179

Подробности скандала уже известны. Все дело в комментарии, который не устроил зарубежную сторону.

Посла РФ вызвали в МИД Швеции после публикации в соцсетях

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Robbin

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

В Министерство иностранных дел Швеции вызвали посла РФ после комментария российского посольства о гибели шведского гражданина на Украине.

«После России вызвали в МИД Швеции сегодня. Это было решение МИД Швеции. Из-за нашего комментария, да», — цитирует РИА Новости сообщение дипмиссии.

Чуть больше недели назад издание Politico сообщило о гибели четырех наемников на Украине, среди которых был наемник из Швеции. После этого посольство РФ в Швеции опубликовало собственный комментарий, отметив, что наемник воевал в течение восьми лет против мирного населения Донбасса. Согласно международному праву, этого человека можно считать самым настоящим преступником. Именно это высказывание и не понравилось зарубежной стороне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поведение французского президента Эммануэля Макрона на встрече с главой Министерства иностранных дел Бенина Орельеном Агбенонси вызвало возмущение у читателей турецкого издания. При встрече с дипломатом лидер Франции несколько раз слегка похлопал по плечу Агбенонси, после чего последний суетливо смахнул что-то со своего плеча движением руки, каким обычно смахивают перхоть.

+24° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
62.05
0.74 63.25
0.68
Точный гороскоп на август — 2022 для всех знаков зодиака

Последние новости

20:43
Одно случайное слово полностью уничтожило авторитет Байдена
20:29
Пугачева запечатлела в небе над Юрмалой странное видение: «Это знак»
20:24
Бродячий пес спас велосипедиста от нападения озверевшей стаи в Кабардино-Балкарии
20:09
«Ищут пожарные, ищет милиция»: Гаспарян высмеял кабмин ФРГ за «потерю» турбины
20:05
Нэнси Пелоси встретится с властями Тайваня 3 августа
19:59
Посла РФ вызвали в МИД Швеции после публикации в соцсетях

Сейчас читают

Он мечтал увидеть столицу: 7-летний мальчик внезапно умер во время прогулки по Москве
Наглые до ужаса: политолог пословицей описал претензии Киева на возврат имущества СССР
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года
Врачи уже дали прогноз: стали известны подробности состояния Анатолия Чубайса

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год