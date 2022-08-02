Суд рассекретил переписку Джонни Депа из материалов дела о домашнем насилии, в котором его обвиняла бывшая жена Эмбер Херд.

И выяснилось, что свою семейную жизнь актер активно обсуждал с другом Мэрлином Мэнсоном. У музыканта похожие проблемы.

Так, еще в 2016-м Мэнсон пишет Дэппу, что его девушка грозит подать заявление по факту побоев. Вспоминая эту историю Мэнсон, назвал эту подругу «Эмбер 2.0» и посоветовал товарищу сохранять спокойствие, не вестись на провокации и не давать женщинам то, чего они добиваются.

Напомним, Эмбер Херд не удалось доказать издевательств со стороны Деппа. Актриса проиграла процесс и, теперь вынуждена продать свой дом за полтора миллиона долларов, чтобы выплатить компенсацию бывшему мужу за клевету.