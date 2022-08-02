Камень и хрусталь: певица Ханна показала помпезный ремонт в своем доме

Звезда переложила выбор ванного набора на свою аудиторию.

Певица Ханна похвасталась подписчикам новым ремонтом в своем трехэтажном особняке. Сначала она прошла на кухню, которую делали два года. Главным объектом внимания стал мраморный стол. У дизайнеров ушло много времени на него.

«Переделывали, доделывали… Если бы не наш главный строитель, такой бы красоты не получилось, так как камень натуральный по всему острову, а внутри подсветка, от которого камень нагревается и трескается. Но мы хотели именно такой! По итогу придумали целую вентиляционную систему. Кстати, середина острова выезжает, как барная стойка», — сказала артистка.

Обеденный стол тоже из камня. По словам Ханны, еще не хватает всего декора, а также посуды и вазы, но отметить торжество они уже хотят всей семьей.

Второй этаж украшает гигантская хрустальная люстра. Ханна отмечает, что тут все относительно готово, то же самое касается и спальни. Чуть позже в особняке начнет работать система «Умный дом». Пространство отделано панелями, кожей и камнем. Обои есть только в комнате дочери.

Из красивой ванной путь ведет на террасу. Ханна озадачила аудиторию выбором ванного набора. В частности, она предложила два варианта — из хрусталя и из ракушки.

Певица Анна Иванова замужем за генеральным директором Black star Павлом Курьяновым. Пара воспитывает дочь Адриану.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ханна спела на «Алых парусах».

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