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Прятался под носом у США: в Афганистане ликвидирован главарь Аль-Каиды*

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 50

Лидер террористической группировки был уничтожен беспилотником в тот момент, когда вышел на балкон дома.

Прятался под носом у США: в Афганистане ликвидирован главарь Аль-Каиды*

Фото: REUTERS

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Крупнейшая террористическая группировка осталась без главаря. В столице Афганистана был убит Айман аз-Завахири.

Информация о ликвидации террориста сначала появилась в прессе, но затем была официально подтверждена администрацией США.

Как сообщил на пресс-конференции президент США Джо Байден, аз-Завахири был обнаружен в Кабуле американской разведкой в начале года.

Боевика уничтожили точечным ударом беспилотника, когда глава Аль-Каиды* находился на балконе.

Дом, в котором был ликвидирован Айман аз-Завахири.Дом, в котором был ликвидирован Айман аз-Завахири. Фото: Twitter / spriteer_774400

Примечательно, что аз-Завахири был убит в доме, который находится в дипломатическом квартале Кабула. Этот дом принадлежит помощнику министра внутренних дел Афганистана Сираджуддину Хаккани и располагается буквально в нескольких метрах от американского посольства.

Байден также добавил, что при ликвидации аз-Завахири гражданские лица не пострадали, равно как и родные боевика.

США убеждены, что талибы знали о местонахождении главаря «Аль-Каиды»* в Афганистане. Власти Афганистана, в свою очередь, обвинили США в нарушении международных принципов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о нейтрализации ячейки террористов в Ростове-на-Дону.

* — запрещена в РФ.

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