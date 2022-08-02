«Дикое общество»: Надежда Бабкина внезапно оскорбила россиян

Артистка слишком сильно переживает за свой внешний вид. Но при чем тут соотечественники?

Певица Надежда Бабкина назвала «диким обществом» жителей России. В интервью WomanHit.ru артистка рассуждала об отношении соотечественников к артистам, которые сделали пластическую операцию. Оказалось, ее многое не устраивает.

«Весь Запад стоит на пластике, а у нас просто какое-то дикое общество. Обязательно надо по этому поводу судить-рядить», — сказала Бабкина.

Она отметила, что существуют определенные риски при хирургических вмешательствах, но чтобы они были минимальными, надо обращаться сразу к профессионалам с огромным опытом. Певица подчеркнула, что многие выбирают клинику с хорошей постелью и мебелью, но не интересуются, что за этим стоит. Бабкина сравнила пластическую операцию с музыкой: «В чьих руках инструмент, так он и звучит».

Сама артистка никогда не скрывала, что делает пластику. Она считает, что зрителям не нравится «увядающий артист». Поэтому многие знаменитости «ложатся под нож» хирурга. Однажды артистка призналась, что сделала подтяжку лица и считает эту процедуру нормальной для женщины 70 лет. Ведь каждой хочется выглядеть молодой и прекрасной вне зависимости от возраста.

Как ранее писал 5-tv.ru, Надежда Бабкина прокомментировала готовность некоторых певиц и актрис строить карьеру «через постель» продюсеров и режиссеров. Певица считает это неправильным, во всяком случае для себя она всегда ситала такой путь неприемлемым.