МИД допустил разрыв отношений с США в случае признания РФ спонсором терроризма

Россия может разорвать дипломатические отношения с США в случае, если Вашингтон объявит РФ страной-спонсором терроризма. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат высмеяла надежды американских парламентариев на то, что подобные меры могут вынудить Москву следовать «придуманному Штатами порядку».

«Наивные. При этом забывают, что любое действие рождает противодействие, и логическим результатом такого шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», — пригрозила она.

Как пишет EADaily, американские конгрессмены подготовили законопроект, позволяющий парламенту признать Россию спонсором терроризма. Против этого шага высказался Госдепартамент США, в Вашингтоне продолжаются дебаты.

Ранее 5-tv.ru писал, как Захарова одной фразой охарактеризовала политику США в отношении РФ.