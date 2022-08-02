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МИД допустил разрыв отношений с США в случае признания РФ спонсором терроризма

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 128

Приняв подобное решение, Вашингтон рискует пройти точку невозврата и обречь себя на тяжелые последствия, уточнила официальный представитель министерства Мария Захарова.

МИД допустил разрыв отношений с США в случае признания РФ спонсором терроризма

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Россия может разорвать дипломатические отношения с США в случае, если Вашингтон объявит РФ страной-спонсором терроризма. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат высмеяла надежды американских парламентариев на то, что подобные меры могут вынудить Москву следовать «придуманному Штатами порядку».

«Наивные. При этом забывают, что любое действие рождает противодействие, и логическим результатом такого шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», — пригрозила она.

Как пишет EADaily, американские конгрессмены подготовили законопроект, позволяющий парламенту признать Россию спонсором терроризма. Против этого шага высказался Госдепартамент США, в Вашингтоне продолжаются дебаты.

Ранее 5-tv.ru писал, как Захарова одной фразой охарактеризовала политику США в отношении РФ.

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