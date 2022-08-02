Множество проблем или счастье: что ждет Пугачеву и Галкина в ближайшие годы

Максим Галкин и Алла Пугачева сейчас переживают не лучший период в своей жизни. После того, как юморист осудил спецоперацию, пара перебралась вместе с детьми за границу. Сначала в Израиль, теперь, предположительно, в Юрмалу. Выдержат ли отношения двух знаменитостей испытания, которые легли на их плечи из-за позиции комика? Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала астролог и астропсихолог Ирина Королева.

Эксперт полагает, что вот-вот в жизни Максима наступит непростой период, и уже есть первые ласточки. А вот у Примадонны, напротив, дела пойдут в гору.

«Я могу сказать по их синастрии, по совмещению карт астрологического плана, скорее всего, эта пара останется вместе. Но надо учитывать, что энергия у Максима Галкина на период 2023 года снижается и наступает довольно-таки сложный период в его профессии. Скорее всего, это сниженный уровень востребованности. Что касается Аллы Пугачевой, у нее наоборот повышается активность и энергетический рост», — отметила собеседник.

Она предположила, что деятельность Пугачевой, скорее всего, не будет связана со сценой. Возможно, она займется продюсированием или записью клипов. И благодаря новым творческим проектам пара не распадется.

«Хотя сложный период у них уже начался, и осень этого года дает очень много метаний, переживаний. Они, вероятно, связанны с решениями по возвращению в Россию либо поиском себя в другом месте мира», — полагает Ирина Королева.

А вот к 2024 году, по ее словам, критический период у семьи может закончиться, хоть и судачить о разводе общественность будет еще долго и много.

«Но сам факт развода маловероятен, потому что эта пара, на мой взгляд, находится под защитой высших сил ангелов-хранителей, и они реально управляются теми высшими силами, которые очень трудно просчитать в астрологическом плане. Поэтому мое заключение такое: союз этой пары остается, и ее рост намечен на 2024 год», — резюмировала астропсихолог.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, что нумеролог Владимир Кузнецов предрек Максиму Галкину и Алле Пугачевой скорый развод.

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