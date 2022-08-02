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Офис Зеленского обвинил ФРГ в блокировании 8 млрд евро финансовой помощи

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 37

Киеву удалось получить лишь один миллиард евро из всех обещанных Еврокомиссией.

Офис Зеленского обвинил ФРГ в блокировании 8 млрд евро финансовой помощи

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Из-за позиции Берлина Украина не может получить финансовую помощь от Евросоюза в размере восьми миллиардов евро, заявил на брифинге замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Ожидаем предоставления еще восьми миллиардов евро. К сожалению, определенные государства Европейского союза, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса, и президент Украины [Владимир Зеленский] ведет активные переговоры со своими партнерами», — отметил политик.

Газета.ру напоминает, что 1 августа Незалежная получила первый транш от Евросоюза в размере миллиарда евро. Это лишь часть обещанного Еврокомиссией пакета макрофинансовой поддержки в размере до девяти миллиардов евро. Этот шаг согласовали Европарламент и Совет стран ЕС.

Ранее 5-tv.ru писал о разногласиях, возникших между европейскими лидерами из-за украинского кризиса и позиции в отношении России. По прогнозам экспертов, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон уже готовы открыто возразить главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

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