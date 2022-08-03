«Мерзкая рулетка»: Нагиев прервал молчание по поводу смерти Жанны Фриске

Артист считает, что от судьбы не убежишь. И если уготовано умереть из-за болезни, никакой здоровый образ жизни не поможет. Как в случае с Жанной и другими коллегами по шоу-бизнесу.

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев впервые после смерти Жанны Фриске заговорил о ней. С певицей его связывали достаточно близкие отношения, им даже приписывали роман. Правда, официально ни один, ни другой это не подтверждали. Сохранял молчание Дмитрий и после кончины артистки. А накануне вспомнил, как ей не повезло.

Дмитрий имеет в виду, что Жанна, которая тщательно следила за своим здоровьем, не смогла уберечь его. Причем судьба уготовила знаменитости один из самых страшных диагнозов, при котором шансы спастись почти нулевые — рак мозга.

«Давайте вспомним милейшую Жанну Фриске, которая занималась своим здоровьем. Поскольку я был знаком с ней, знаю, что она даже уезжала в специальные оздоровительные туры. Это, к сожалению, мерзкая рулетка», — сказал ведущий в спецпроекте 7Дней.ru «Караван историй».

Также он упомянул и других известных людей, кого болезнь не пощадила. В их числе Брюс Уиллис, у которого диагностировали болезнь Альцгеймера, и Савелия Крамарова, который собирался жить до 120 лет, не пил, не курил, и практиковал голодание, но заболел раком.

Все эти примеры, считает Дмитрий, говорят о том, что от судьбы не убежишь. И если суждено заболеть тяжелым недугом, это произойдет. Поэтому артист себя не бережет и отдает всего себя работе. И точно не любит оббивать пороги медицинских учреждений.

«Таблеточка снотворного на ночь — то с чем я живу последние 20 лет», — признался Дмитрий.

Кстати, Дмитрий Нагиев поддерживал отношения с Жанной Фриске и во время ее болезни. Даже уже когда певица плохо видела и не могла отвечать на сообщения, она перезванивала артисту. Правда, в последние пару недель перед смертью Жанна уже на связь с шоуменом не выходила. Ее жизнь оборвалась 15 июля 2015 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из звезд поддержал семью Жанны Фриске после смерти певицы.