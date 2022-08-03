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Журналист Шахназаров раскрыл неприглядную правду об Александре Ревве

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 54

Журналист Шахназаров: Ревву связывает крепкая дружба с президентом Зеленским

Журналист Шахназаров раскрыл неприглядную правду об Александре Ревве

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Артист с 2013 года не приезжает на родину — на Украину. В России он зарабатывает миллионы, не считая нужным вступать в политические дискуссии. Но в последнее время регулярно попадает в скандалы.

Пока поклонники гадают, на самом ли деле шоумен Александр Ревва эмигрировал в Испанию, ситуацию решил прокомментировать публицист Михаил Шахназаров. После признаний отца знаменитости в том, что его сын много лет дружит с президентом Украины Владимиром Зеленским, но при этом с 2013 года на родине — в Донецке, не появляется из-за нежелания портить отношения с главой государства, публицист в эфире шоу «Полный абзац» возмутился поведению артисту.

«Ну вот такой он украинец. Потом вернется и будет дальше здесь (в России — Прим.ред.) зажигать. Дело в том, что у нас люди из культуры утратили чувство реальности», — заявил Шахназаров.

Негодовал журналист и по поводу того, что в России Ревву считали певцом.

«Для меня стало бомбой, когда Ревву начали позиционировать как певца. На мой взгляд, это программа по убийству русского искусства — это же Артур Пирожков», — отметил он.

К слову, пока Ревва хранит молчание и не пытается объясниться перед поклонниками, за него это делают Оскар Кучера и представительница жены артиста Анжелики. Все в один голос твердят — артист не эмигрировал в Испанию, все это неправда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Александр Ревва зарабатывал в России.

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