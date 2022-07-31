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Бизнесмен под маской шоумена: Ревва оказался миллионером с паспортом Украины

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 289

Александр Ревва оказался миллионером с паспортом Украины

Бизнесмен под маской шоумена: Ревва оказался миллионером с паспортом Украины

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Выросший в Донецке артист с 2013 года не приезжал на родину, активно зарабатывая деньги в России.

Пока поклонники гадают, на самом ли деле шоумен Александр Ревва эмигрировал в Испанию, стали известны заработки артиста в России. Как стало известно KP.RU, не приезжающий с 2013 года в Украину Ревва, имеет владеет несколькими бизнесами.

Так, одним из них является «Войс медиа». Компания образовалась в 2010 году и стала заниматься производством фильмов, клипов, телепрограмм. Спустя шесть лет бизнес начал приносить доход. А в прошлом году компания выручила 106 миллионов рублей, из которых 89 миллионов рублей было чистой прибыли. Ревва является единственным собственником. Помимо производства именно через эту фирму заключались все госконтракты на выступления артиста. в разное время от государства он получил гонорар за концертную деятельность в размере 3,5 миллионов рублей.

Вторая компания Реввы «Войс медиа продакшн» занимается музыкальным контентом. В прошлом году фирма выручила 18 миллионов рублей, из которых 12 миллионов рублей были чистой прибылью. Артист также является единственным собственником компании. То есть на своих компаниях только за прошлый год шоумен заработал более 120 млн рублей.

Помимо двух компаний в начале лета шоумен стал индивидуальным предпринимателем, указав — он будет заниматься исполнительскими искусствами. Таким образом, Ревва планирует и дальше зарабатывать миллионы в России, при этом он по-прежнему имеет паспорт Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за сколько жена Александры Реввы купила квартиру в Москве.

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