Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Вам обязательно помогут: куда обращаться в случае домашнего насилия

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 23

Для жертв абьюзеров в России работают специализированные Центры защиты

Вам обязательно помогут: куда обращаться в случае домашнего насилия

Фото: Depositphotos / sdecoret

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Ситуаций с проявлением агрессии в семье немало. Но что делать, если кажется, что выхода нет?

В России примерно каждый сороковой житель страдает от насилия в семье и в большинстве случаев это — женщины, а главный член семьи, от которого исходит угроза, — супруг. Казалось бы, в современном мире уйти от мужа-тирана куда проще, чем это было лет 20 назад — есть разные общественные организации, которые специализируются именно на помощи при домашнем насилии. В конце концом можно обратиться в полицию или позвонить по телефону доверия. Но многие женщины по-прежнему чувствуют себя загнанными в угол и готовы кричать от беспомощности.

Но безвыходных ситуаций не бывает. Женщинам действительно есть куда обратиться и такие организации существуют не только на бумаге. В них работают люди, неравнодушные к чужому горю. Надо только набраться сил, признаться самому себе в проблеме и начать решать ее. К примеру, для женщин всегда открыт Центр защиты пострадавших от домашнего насилия, который возглавляет Мари Давтян.

Центр действует по всей России. Его представительства есть в разных регионах страны. Сотрудники проводят консультации и отбирают дела, которые требуют активного вмешательства и сопровождения.

«Мы разделили страну на четыре части и стали сотрудничать с региональными партнерами. В Санкт-Петербурге это был кризисный центр для женщин „ИНГО“. На его основе адвокат консультирует женщин из Северо-Западного административного округа. У нас есть кризисный центр „Екатерина“ в Екатеринбурге: на их базе адвокат консультирует жительниц Сибири, Дальнего Востока и Урала. Также кризисный центр в Ростове-на-Дону, где наши адвокаты консультируют женщин Поволжья, Северо-Кавказского и Южного федерального округов», — пояснила адвокат изданию «Вечерняя Москва».

А Москва, по ее словам, консультирует Центральный федеральный округ. Всего же проводится более 1200 консультаций в год, и более сотни судебныx дел ежегодно уходят в работу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как понять, что ребенок столкнулся с насилием. 

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