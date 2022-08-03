Теперь супруги объясняют свои действия в полиции. Возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев;5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Полиция выясняет детали скандальной истории, которая произошла в Петербурге. В элитном коттеджном поселке мужчина и женщина набросились с кулаками на подростков.

Супружеской паре не понравилось, что компания молодых людей громко разговаривала рядом с их участком. Сначала женщина ударила подростка, потом подключился ее муж. В руках у мужчины при этом был травматический пистолет. После удара в висок подростку потребовалась помощь медиков. Его увезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Вместе со скорой на место приехали полицейские. Буйных супругов задержали.

+28° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
60.24
0.08 61.12
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 3 августа

Последние новости

19:46
Семейная пара избила подростков за смех и громкую музыку в элитном ЖК Петербурга
19:45
Политолог Светов о «Бастионах» под Петербургом: Мы возвращаемся к ситуации 1939 года
19:27
«Уходите оттуда, ребята!» — хроника пожара на крупном складе ОZON в Подмосковье
19:25
Ольгу Бузову заподозрили в романе с женатым мужчиной: «Фейерверк от Паши»
19:10
Два десятка человек числятся пропавшими после крупного пожара на складе Ozon
19:06
Три человека получили ранения при падении лифта в московском ТЦ

Сейчас читают

Врач Степанов перечислил, с какими болезнями можно спутать стресс
Вильнюс готовится отправить спикера Сейма на Тайвань: Чмилите не хуже Пелоси
"Помешалась от жадности": возмущенная Кравец сочла наглостью алчность 70-летней Аллегровой
Заросла травой и без памятника: что стало с могилой режиссера Владимира Меньшова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год