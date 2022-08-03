Семейная пара избила подростков за смех и громкую музыку в элитном ЖК Петербурга
Теперь супруги объясняют свои действия в полиции. Возбуждено уголовное дело.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев;5-tv.ru
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Полиция выясняет детали скандальной истории, которая произошла в Петербурге. В элитном коттеджном поселке мужчина и женщина набросились с кулаками на подростков.
Супружеской паре не понравилось, что компания молодых людей громко разговаривала рядом с их участком. Сначала женщина ударила подростка, потом подключился ее муж. В руках у мужчины при этом был травматический пистолет. После удара в висок подростку потребовалась помощь медиков. Его увезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга.
Вместе со скорой на место приехали полицейские. Буйных супругов задержали.
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