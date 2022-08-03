Свобода прессы в Европе оказалась в очередной раз под вопросом, так как любая идущая вразрез с «линей партии» информация вызывает шквал критики и обвинения в непрофессионализме.

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Журналистов шведского телеканала раскритиковали за то, что они решились рассказать о реальной обстановке на освобожденных территориях.

Поводом для скандала стал материал из Херсона. Вопреки привычке зарубежных СМИ демонизировать нашу страну, в сюжете жители освобожденного города искренне радовались получению российских паспортов. Зрители обвинили репортеров в непрофессионализме и пророссийской пропаганде.

Руководству канала пришлось оправдываться и объяснять, что спорные кадры прислало вполне прозападное агентство Reuters. Его группа, кстати, работает в Херсоне абсолютно беспрепятственно.

+26° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
60.24
0.08 61.12
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 3 августа

Последние новости

16:51
«Погибли, держась за руки»: волонтер Боке вспомнил о жуткой смерти матери с ребенком в ДНР
16:40
Шведских журналистов раскритиковали за правду о Херсоне
16:37
Экс-депутата ГД осудили на десять лет за крупнейшую в истории России взятку
16:24
Китай разработал правила для беспилотных такси
16:20
Более 10 человек пострадали при пожаре на складе Ozon в Подмосковье
16:10
Легендарная артиллеристка Ольга «Корса» погибла при обстреле в ДНР

Сейчас читают

Врач Степанов перечислил, с какими болезнями можно спутать стресс
Вильнюс готовится отправить спикера Сейма на Тайвань: Чмилите не хуже Пелоси
"Помешалась от жадности": возмущенная Кравец сочла наглостью алчность 70-летней Аллегровой
Чем опасны филлеры в губах и вокруг глаз

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год