Шведских журналистов раскритиковали за правду о Херсоне

Журналистов шведского телеканала раскритиковали за то, что они решились рассказать о реальной обстановке на освобожденных территориях.

Поводом для скандала стал материал из Херсона. Вопреки привычке зарубежных СМИ демонизировать нашу страну, в сюжете жители освобожденного города искренне радовались получению российских паспортов. Зрители обвинили репортеров в непрофессионализме и пророссийской пропаганде.

Руководству канала пришлось оправдываться и объяснять, что спорные кадры прислало вполне прозападное агентство Reuters. Его группа, кстати, работает в Херсоне абсолютно беспрепятственно.