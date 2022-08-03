В результате потасовок погибли по меньшей мере четыре человека. Эпицентр событий в Йоханнесбурге.

По меньшей мере четыре человека погибли в ЮАР в ходе протестов против высоких цен на топливо и электричество. По данным канала Al Jazeera, двоих застрелили полицейские, еще двое были найдены мертвыми у подожженного здания местного муниципалитета. Эпицентр беспорядков находится в пригороде Йоханнесбурга. Там люди начали строить баррикады и поджигать покрышки.

Массовые протесты в ЮАР начались в июле, когда из-за кризиса в стране резко подскочил уровень безработицы. А сейчас его усугубил дефицит топлива. Его не хватает не только на заправках, но и для выработки электроэнергии. Цены на нее увеличились в несколько раз.