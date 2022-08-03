Кризис выходит на новый уровень: в США медведь пытался украсть еду американца
В США медведь пытался украсть еду американца
Фото, видео: www.globallookpress.com / AFP7; 5-tv.ru
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Косолапого успели заснять на видео. Он покинул коттедж мужчины с большой неохотой.
Продуктовый кризис в США вышел на новый уровень — американцу пришлось защищать запасы провизии от медведя. Житель Коннектикута застал в своем доме дикого зверя, который пытался стащить продукты. Но мужчина не растерялся и стал прогонять хищника.
«Уходи! Отойди подальше! Убирайся отсюда!» — кричал мужчина.
Похоже, медведь не ожидал такой реакции от человека. С большой неохотой хищник все же покинул коттедж американца.
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