В США медведь пытался украсть еду американца

Фото, видео: www.globallookpress.com / AFP7; 5-tv.ru

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Косолапого успели заснять на видео. Он покинул коттедж мужчины с большой неохотой.

Продуктовый кризис в США вышел на новый уровень — американцу пришлось защищать запасы провизии от медведя. Житель Коннектикута застал в своем доме дикого зверя, который пытался стащить продукты. Но мужчина не растерялся и стал прогонять хищника.

«Уходи! Отойди подальше! Убирайся отсюда!» — кричал мужчина.

Похоже, медведь не ожидал такой реакции от человека. С большой неохотой хищник все же покинул коттедж американца.

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