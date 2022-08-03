Мощная солнечная буря нарушит работу спутников и электросетей

Синоптики из Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований предсказали, что высокоскоростные солнечные ветры из южной корональной «дыры» в атмосфере Солнца ударят по магнитному полю Земли 3 августа. При этом они вызовут небольшую геомагнитную бурю G1.

Шторм класса G1 может вызвать сбои в работе электросетей, нарушить работу спутников и миграцию животных. Несмотря на то, что это явление вызывает разрушения, оно находится в самой низкой категории интенсивности. Это означает, что воздействие на обителей планеты все же будет незначительным.

Корональные дыры — это области в верхних слоях атмосферы Солнца, где наэлектризованный газ Солнца более холодный и менее плотный. Кроме того, они появляются там, где линии магнитного поля Солнца излучаются в космос. Это позволяет материалу выплескиваться потоком, который движется со скоростью до 2,9 миллиона километров в час.

Как ранее писал 5-tv.ru, по данным ученых, в ближайшие годы солнечная активность будет увеличена. Из-за этого возрастет количество магнитных бурь.