Экс-игрок «Спартака» Андрей Рубин умер на 44-м году жизни

Экс-игрок «Спартака» и сборной Латвии Андрей Рубин умер на 44-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Латвийской федерации футбола.

Причина смерти пока не сообщается.

Свою карьеру полузащитник начал в 1996 году в латвийском клубе «Ауда». После чего выступал за шведский «Эстер» и английский «Кристал Пэлас». В 2003 году пришел играть в российский «Шинник», после которого в 2005 перешел в московский «Спартак». За столичный российский клуб Рубин выступал до 2008 года. За национальную латвийскую сборную футболист провел 130 матчей, забив 11 голов.

С 2014 года работал тренером молодого латвийского клуба «Огре», который был основан в 2011 году. Под его руководством клуб дошел до Первой лиги, но в 2017 году из-за грубых нарушений спортивной этики был из нее исключен.