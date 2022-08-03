В Кремле подтвердили встречу Путина с Шредером в Москве

Президент России Владимир Путин провел очную встречу с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером в Москве. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, круг тем, которые обсудили стороны, был достаточно обширным.

Известно, что немецкий политик неоднократно выражал обеспокоенность энергетическим кризисом в Европе. Впрочем, и текущая обстановка на мировой арене его совершенно не устраивает. Как уточнил Песков, Шредер надеялся, что президент Путин поможет ему прояснить обстановку и озвучит позицию Москвы по конкретным «болевым точкам».

Дмитрий Песков также подчеркнул, что Герхарда Шредера волнует, в частности, вопрос запуска газопровода «Северный поток — 2», который уже давно достроен и готов к использованию.