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В Кремле подтвердили встречу Путина с Шредером в Москве

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 394

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил цели визита экс-канцлера ФРГ в столицу.

В Кремле подтвердили встречу Путина с Шредером в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент России Владимир Путин провел очную встречу с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером в Москве. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, круг тем, которые обсудили стороны, был достаточно обширным.

Известно, что немецкий политик неоднократно выражал обеспокоенность энергетическим кризисом в Европе. Впрочем, и текущая обстановка на мировой арене его совершенно не устраивает. Как уточнил Песков, Шредер надеялся, что президент Путин поможет ему прояснить обстановку и озвучит позицию Москвы по конкретным «болевым точкам».

Дмитрий Песков также подчеркнул, что Герхарда Шредера волнует, в частности, вопрос запуска газопровода «Северный поток — 2», который уже давно достроен и готов к использованию.

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