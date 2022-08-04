Психолог дала пять советов, как встретить мужчину своей мечты после сорока

Женщины в зрелом возрасте также могут встретить любовь всей своей жизни.

Любви все возрасты покорны. Встретить избранника можно и после 40 лет. Семейный психолог Ольга Романив дала пять советов дамам, находящихся в поиске своей половинки.

Снимаем розовые очки

В зрелом возрасте необходимо перестать быть мечтательницей. В 20-25 лет под влиянием гормонов люди могут нагружать своих избранников несуществующими чертами, а потом узнавать их ближе и испытывать горькое разочарование.

«Чем меньше вы мечтаете и строите иллюзий о совместном счастье, тем больше шансов построить реальные отношения в зрелом возрасте. Если вы не грезите фантазиями, сможете увидеть реального человека со своими достоинствами и недостатками и понять, готовы ли вы примириться со вторым ради первого», — рассказала эксперт.

Выбираем формат

Отношения между двумя взрослыми людьми в паре могут быть разными: романтичными, дружескими, творческими, подчеркивает психолог.

«Очень важно понять, чего именно вы хотите. От этого будет зависеть то, какого партнера вы будете искать. Еще один небольшой совет: не пытайтесь найти человека, чтобы заполнить внутреннюю пустоту и решить какие-то свои проблемы, потому что таким способом ищутся только проблемные отношения с абьюзерами, нарциссами и социопатами. Будьте самостоятельной взрослой личностью», — пояснила Романив.

Перестать сравнивать

По мнению специалиста, важно прекратить сравнивать своего бывшего партнера с нынешним.

«В идеале нужно понять, что прошлое осталось в прошлом, и новые отношения будут совершенно иными. Все зависит в первую очередь от вас. Поэтому перестаньте сравнивать и выбирать человека по принципу улучшенной копии бывшего. Более того, поймите, что за годы вы тоже изменились, повзрослели и у вас изменились взгляды», — отметила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Уменьшить критику

Необходимо стараться меньше критиковать свою половинку. В зрелом возрасте труднее мириться с особенностями другого человека. С другой стороны, опыт прожитых лет помогает с большим пониманием относиться к каким-то вопросам, с большей мудростью воспринимать недостатки, настраиваться на компромиссы.

Соблюдение личных границ

«В зрелом возрасте у всех уже есть свои устоявшие увлечения, круг интересов, друзья, родственники, дети, с которыми периодически хочется провести время вместе не только вам, но и вашему избраннику. Уважение личного пространства — это такая черта, которая работает в обе стороны», — подытожила она.

Кроме того, в зависимости от характера и темперамента у человека может возникать желание побыть наедине с собой, почитать, поразмышлять.

Нужно с уважением относитесь к желанию партнера побыть в одиночестве. Чем больше важных для вас вещей вы обсуждаете, обговариваете, находите консенсус, тем прочнее и доверительнее будут ваши новые отношения.

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