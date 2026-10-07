«Ребенок точно мой?» — Визит мастера превратился для женщины в проверку на верность

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 47 0

Ее муж хотел жить как первобытный человек, но использовать видеозвонки для терроризирования супруги.

Нормально ли что муж следит за женой по видео связи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Yahoo: визит мастера превратился для женщины в проверку на верность

Женщина была вынуждена оставаться на видеосвязи с мужем, пока специалист настраивал интернет в их доме. Супруг подозревал, что она может ему изменить. Об этом блогер Райли Мэдисон рассказала в TikTok, передает Yahoo.

По словам Райли, видеозвонок не избавил ее от обвинений. Муж утверждал, что близость с мастером могла произойти до подключения к разговору или после его завершения.

Позже, когда родился их сын, супруг усомнился и в своем отцовстве. Женщина предложила сделать тест ДНК, но он отказался. На этот раз мужчина обвинил ее в связи со своим братом.

Мэдисон также рассказала, что муж убеждал ее оставаться дома и не устраиваться на работу. Однако при финансовых трудностях он упрекал ее в отсутствии заработка и заявлял, что она его использует.

При этом помощь родителей Райли, которые покупали семье продукты, тоже вызывала у него недовольство.

Примерно через год после свадьбы, когда женщина была беременна, супруг заявил, что хотел бы иметь несколько жен. По словам Райли, ее огорчение его разозлило.

Она также вспомнила, что он редко ужинал с ней дома и критиковал то, как она складывает одежду, хотя сам уборкой не занимался.

Бытовые проблемы оставались нерешенными месяцами. Когда в двух комнатах, включая ванную, пропало электричество, а стиральная машина сломалась, Райли девять месяцев просила мужа заняться ремонтом. В ответ он говорил, что люди прежде жили без таких удобств и ей следует быть благодарной за имеющееся. По словам женщины, машинку он так и не починил.

В комментариях пользователи обсуждали, как постепенное давление может мешать человеку замечать происходящее в отношениях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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